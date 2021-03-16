ASBAŞ, Pandemi Döneminde Yüzde 5'lik Bir Artış Yakaladı

Mart 2020-2021 döneminde ticaret rakamlarında da yüzde 5'lik bir artış kaydeden serbest bölge, 837 milyon dolarlık bir hacim yakaladı.

Antalya Serbest Bölgesi de uluslararası ticarete ve üretime katkısını sürdürdü. Medikal ve elektronik sektöründe yer alan firmalar istihdam ve ticarete olan katkılarında daha da önemli roller üstlenirken diğer taraftan yat firmalarının da insanların değişen tatil anlayışlarına uygun özel ve kişisel yat siparişleri almaya başlaması Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmine ivme kazandırdı.

ASBAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlamalarının etkisinin en çok ihracat yapan firmalarda hissedilirken doğrudan pazarlama faaliyetlerinin durma noktasına gelmesini dikkat çekildi. Özellikle yatçılık ve liman hizmetleri sektöründe Türkiye'de ilk niteliği taşıyan yatırımlar yapan ASBAŞ'ın artış hızını yavaşlatsa da dünya genelinde başlayan aşılama çalışmalarının olumlu etkileri de ticarette hissedilmeye başlandığı kaydedildi. Ticaret hacminin önemli bir oranının AB ve OECD ülkeleri ile gerçekleştiren Antalya Serbest Bölge iş insanlarının özellikle AB ülkelerinde gündeme gelen aşı pasaportu hazırlıkları ile sanayici iş insanlarına verilebilecek olası erken aşı imkanı ile bölgenin ve ülkenin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yeniden hız vermesinin beklendiği bildirildi.

560 ton kapasitesindeki Travel Lift (tekneleri suda kaldırma vinci) ve 2 bin ton kapasitesindeki Ship Lift (gemi asansörü) yapımlarının da tamamlanması ile yat bakım onarım sektöründe de Antalya'nın coğrafi konumu, doğal ve tarihi güzellikleri, dünya standartlarında turizm tesisleri ile yat sahipleri ve kaptanlarının uğrak noktası olmayı planlayan ASBAŞ Antalya Serbest Bölgesi ve kullanıcı firmaları bakım onarım sezonunda da full kapasite bir dönem geçirmeye hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vira Haber