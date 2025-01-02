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Balık Tutarken Kayalıktan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Balık Tutarken Kayalıktan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Tunceli’de balık tutmak isterken kayalıktan düşen bir kişi, jandarma ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keban Baraj Gölü kıyısında balık tutmak isteyen vatandaş kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şahsı bulunduğu alandan alarak hastaneye kaldırdı.
Ayağından yaralandığı öğrenilen şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vira Haber 


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