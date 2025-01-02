Can Salları İçerisindeki 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
A+A-
Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 16 düzensiz göçmen (beraberinde 23 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
Etiketler : Can Salı, Göçmen, Kuşadası, Sahil Güvenlik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.