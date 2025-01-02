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Can Salları İçerisindeki 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Can Salları İçerisindeki 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 16 düzensiz göçmen (beraberinde 23 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 


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