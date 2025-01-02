2024’te 200 TL Olan Hamsi 2025'te 100 TL’den Satılıyor

Havaların soğuk gitmesi ve fırtına nedeniyle kısa süre önceye kadar Samsun'da 200 TL’den satılan hamsinin kilosu, yeni yılla birlikte yarı yarıya düştü. Karadeniz hamsisini tezgahlarda 100 TL’ye gören vatandaşlar da hamsiye rağbet gösterdi. Balıkçılar, yeni yılın bolluk ve bereketle geldiğini ifade ederek, tüm sezonun böyle geçmesini umduklarını söylediler.

“Yeni yıl bereketiyle geldi, hamsi 200’den 100 TL’ye düştü”



Vatandaşlar da daha önceden 200 TL’ye satılan hamsinin fiyatının makul rakamlara indiğini ifade ettiler.

Vira Haber