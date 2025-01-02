Yasa Dışı Avlanan Kalkanlar, İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Dağıtıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan sahil güvenlik denetimlerinde yasa dışı avcılıkla elde edilen 380 adet kalkan balığı ele geçirildi.
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Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen balıkçı teknesi kontrollerinde tespit edilen yasa dışı avcılıkla elde edilen kalkan balıkları, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın talimatları doğrultusunda, İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda ve veteriner kontrolü sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Olayla ilgili olarak kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yasa Dışı Av, Kalkan Balığı
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