Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Marmaris Kazıklı koyu açıklarında seyreden gezi teknesindeki vatandaş rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Gezi Teknesi, Tıbbi Tahliye, Marmaris
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