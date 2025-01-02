İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

A+A-

Marmaris Kazıklı koyu açıklarında seyreden gezi teknesindeki vatandaş rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber 


Bu haber toplam 49 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.