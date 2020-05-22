Balık Tutkunları Yasağa Uymuyor! Ceza Yağıyor

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, ilçe sınırlarındaki Galata Köprüsü’nde çift yönlü olarak gece saat 01.00 sıralarında kaçak balık avlayıp, koronavirüs önlemlerini ihlal eden 8 kişiyi tespit etti.

25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kurallara ve kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, köprü üzerinde kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan 8 kişiye “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi” uyarınca 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi.

Vira Haber