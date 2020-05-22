Balık Tutkunları Yasağa Uymuyor! Ceza Yağıyor
İstanbul’un turistik mekanlarından biri olan Galata Köprüsü üzerinde yasakları çiğneyerek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, ilçe sınırlarındaki Galata Köprüsü’nde çift yönlü olarak gece saat 01.00 sıralarında kaçak balık avlayıp, koronavirüs önlemlerini ihlal eden 8 kişiyi tespit etti.
25 BİN 200 LİRA PARA CEZASI
Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kurallara ve kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, köprü üzerinde kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan 8 kişiye “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi” uyarınca 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Balıkçılık, Deniz, Ceza, Galata
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