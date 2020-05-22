Dünyanın En Büyük Gemisi Asyaport Limanı’nda

400 metre uzunluğu ve 59 metre genişliği bulunan bu gemi Türkiye’de sadece bu limana yanaşabiliyor.

Paris’teki Eyfel Kulesi'nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan Oscar Gemisi 346 bin evin elektriğini sağlayacak 19,8 milyon güneş paneli 2,4 mikrodalga fırın, 1.15 milyon çamaşır makinesi yada 2.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabilecek toplam 9.61 milyon lastiği tek seferde taşıyabiliyor. Bu gemilerin ülkeye gelmesi ülkedeki bölgenin önemini ve diğer ekonomilerden farkını bir kez daha gösterdi.

Türkiye’nin Asya-Avrupa arasındaki kilit konumu burada çok önemli bir avantaj sağlıyor. MSC Oscar Sınıfı gemiler Uzak Doğu’dan getirdiği yüklerini Türkiye’deki ana termal bu limana getirip müşterilerinin ihtiyacı olana kadar burada bekletiliyor.

Gemi, Tekirdağ'ın ardından önce Pire daha sonra Uzak Doğu'ya hareket edecek.

Liman yönetimince gemi kaptanlarına plaket verilirken, gemi iki gün sonra Tekirdağ’dan ayrılacak.

Vira Haber