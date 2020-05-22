Türkiye’nin Denizlerdeki Gören Gözü İçin Geri Sayım Başladı

STM Genel Müdürü Murat İkinci STM ThinkTech´in online gerçekleştirdiği panelde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk ile ilgili olarak, donatımları tamamlanmak üzere olduğunu işlemleri bittikten sonra haziran ayı içinde deniz testlerine başlanacağını duyurdu.

DONANIMINI ASELSAN SAĞLIYOR

Komuta kontrol, elektronik sistemleri, test ve eğitim sistem donanımları Aselsan tarafından sağlanan A-591 Ufuk, Türk Deniz Kuvvetlerinin Test ve Eğitim gemisi ihtiyaçlarının yanı sıra sinyal ve elektronik istihbaratı görevlerinde de kullanılacak.

45 GÜN KESİNTİSİZ SEYİR

Ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilecek 94,5 metre tam boya, 14,4 metre genişliğe, 2400 ton deplasmana sahip olan, azami+18 knot hız ve 10 tonluk helikopter güvertesiyle geminin 2020 yılı içinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber