Balık üretimi yönünden zengin olan Muğla’da balık tüketme alışkanlığını da yaygınlaştırmak, çocuklara balığı sevdirmek amacıyla okullarda başlatılan "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği Seydikemer’de gerçekleştirildi.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara balığı sevdirmek amacıyla okullarda başlatılan "Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği Seydikemer’de gerçekleştirildi. Etkinlikte Seydikemer’de bulunan Alabalık çiftliklerinde üretilen alabalıklar pişirilerek öğrencilere ikram edildi.

Çocuklara balık tüketimini alışkanlık haline getirmek, balığı sevdirmek ve balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi vermenin amaçlandığı etkinliğe Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur’da katıldı.

Vira Haber