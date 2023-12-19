Batık Kafkametler Gemisi Görüntülendi

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan ferro silikon yüklü Türk bayraklı Kafkametler adlı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları deva ediyor. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve bölgede görevli diğer ekiplerin kayıp mürettebatı arama çalışmaları hem kıyıdan hem de denizden devam ediyor. Kıyı kesimlerinin yanı sıra liman içi ve dışında aramalar aralıksız sürüyor.

Nene Hatun Gemisi de kayıp mürettebatı arama çalışmalarına katkı sağlarken, batık gemi görüntülendi. Görüntülerde, geminin büyük bir kısmının çamura batık olduğu görülüyor.

Vira Haber