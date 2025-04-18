Balıkçı Ağlarına Takılan Deniz Kaplumbağası Tekrar Denize Bırakıldı

Kuşadası’nda yaklaşık 60 yıldır balıkçılıkla uğraşan Yaşar Kaynak’ın ağlarına deniz kaplumbağasının takıldığını görmesi üzerine durumu hemen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. Bölgeye gelen EKODOSD yetkililer deniz kaplumbağasını ağlardan kurtarıp tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Duyarlı balıkçı Yaşar Kaynak’tan kaplumbağayı teslim aldık. Bunun Chelonia mydas türü juvenil bir Yeşil Deniz Kaplumbağası olduğunu tespit ettik. Kaplumbağada herhangi bir yara ve benzeri bir sorunun olmadığını gördük. Sadece sualtında ağlarda biraz fazla kalmasından dolayı bitkin hale düştüğünü, balıkçı tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldığını anladık. Bir süre dinlendirdik. Daha sonra kıyıdan tekrar doğal yaşam alanı olan denizle buluşturduk.

Yuvalama alanları genellikle Doğu Akdeniz ve Güney kıyıları olan Chelonia mydas türü (otçul) Yeşil Deniz Kaplumbağalarının juvenil olanları, beslenme ve kışlama için Kuşadası Körfezi’nde yoğun olarak görülmektedir. Balıkçı Yaşar Kaynak’a duyarlılığı ve dikkati nedeniyle teşekkür ederiz" dedi.

Vira Haber