Ayden Marine, Türkiye'nin İlk 3D Gemi Stabilite Yazılımını Gala Gecesiyle Tanıttı​

Etkinlik, şirketin ortağı Osman Uluşahin'in yazılımın teknik detaylarını gemi inşa mühendislerine aktardığı sunumla başladı. Sunumun ardından düzenlenen kokteyl ve gala yemeği, sektörden birçok önemli ismi bir araya getirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Türkmen, gemi inşaat mühendisleri, tersane yetkilileri, klas kuruluşları, akademisyenler ve STK temsilcileri gecede yer aldı.​

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Başak Şengül'ün ardından konuşan Ayden Marine'in kurucusu Ayçın Özsakabaşı, ortağı Osman Uluşahin ile 15 yıl önce yazılım geliştirmeye başladıklarını belirtti. Özsakabaşı, "Yabancı programlar ülkemizde yüksek fiyatlarla satılıyordu ve okullarımıza ücretsiz sunulmuyordu. Biz de 'kendimiz yaparız' dedik" ifadelerini kullandı. Yazılımın daha önce piyasaya sürülmesinin planlandığını ancak darbe girişimi ve pandeminin bu süreci geciktirdiğini ekledi.​

Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Buğra Çelebi, genç mühendislerin potansiyeline vurgu yaparak, denizcilikte Ar-Ge'nin önemine dikkat çekti. G-Tech Genel Müdür Yardımcısı Eray Karacaoğlan, yazılımın uzun yıllara dayanan bir emeğin ürünü olduğunu belirtti. Yaltes Elektronik Genel Müdürü Bülent Hamzaoğlu ise Ayden Marine'in yazılımlarını kullandıklarını ve 3D Stability yazılımını inşası süren gemilerinde kullanmayı planladıklarını ifade etti. Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu da, öğrencisi Ayçın Özsakabaşı'nın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Uğur Buğra Çelebi, Eray Karacaoğlan, Bülent Hamzaoğlu ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu'na plaket takdim edildi.​

Bu etkinlik, Türk denizcilik sektörünün dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.