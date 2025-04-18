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Time to Talk, Üçüncü Kez Genç Yeteneklerle Buluşuyor

Time to Talk, Üçüncü Kez Genç Yeteneklerle Buluşuyor

Yıldız İşletme Kulübü, ilham verici konuşmalar ve güçlü networking fırsatları sunan “Time to Talk” etkinliğini bu yıl üçüncü kez düzenliyor. Etkinlik, 21-22 Nisan tarihlerinde Barceló Hotel Taksim’de gerçekleştirilecek.

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İki gün boyunca sürecek etkinlikte; etkileşimli paneller, sektör profesyonelleriyle buluşmalar ve pazarlama dünyasının güncel trendlerine dair önemli içerikler yer alacak. Çağın nabzını tutmak ve genç yeteneklere yalnızca bilgi değil, aynı zamanda cesaret ve yön kazandırmayı hedefleyen Time to Talk, katılımcılarına sektöre sağlam bir adım atma imkânı sunuyor.

Yıldız İşletme Kulübü, dönüşen dünyada yerini almak ve geleceğe yön vermek isteyen herkesi bu özel etkinliğe davet ediyor.

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Vira Haber

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