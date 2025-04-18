CIS Türkiye, 25. Kuruluş Yılını İzmir’de Kutluyor

22 Nisan 2025 Salı günü İzmir’de Wyndham Grand Otel Punta Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, şirketin geçmişinden geleceğine uzanan başarı hikayesi davetlilerle paylaşılacak.

2000 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren CIS Türkiye, CIS–Commodity Inspection Services B.V. ile olan ortaklığı sayesinde, hizmet ağını her geçen gün daha da güçlendirerek sektöründe güvenilir bir marka haline geldi. Şirket, bu uzun soluklu yolculuğunu CIS Türkiye markası altında sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yalnızca davetlilerin katılımına açık olacak etkinlik saat 19:30’da karşılama resepsiyonu ile başlayacak. Ardından 20:00-20:45 saatleri arasında yıldönümü konuşmaları ve ödül sunumları gerçekleşecek. Gece, 21:00-24:00 arasında düzenlenecek kokteyl ve müzik eşliğinde kutlama ile sona erecek.

Katılım için 19 Nisan’a kadar [email protected] adresine bilgi verilmesi gerekiyor. Etkinlikte ücretsiz otopark hizmeti de sağlanacak.

Vira Haber