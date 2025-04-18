İhracatın Yıldızları Parladı: 2 Milyar Dolar Hedefine Yürüyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı ihracat şampiyonları için düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni 2024 yılı mali genel kurul toplantısında gerçekleştirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Bedri Girit,"2024 yılında Türkiye genelinde 261 milyar dolarlık ihracat performansı sergilendi. Bunun 36 milyar doları tarım sektörüne ait. Sektörümüzün ihracatı ise 3 milyar 863 milyon dolar. Özellikle iki kalemde oldukça güzel bir performans sergiledik: Su ürünleri sektöründe geçen yıl 2 milyar dolarlık kritik sınırı aşmış bulunuyoruz. Kanatlı sektöründe, et ve yumurtayı birleştirdiğimizde ise 1 milyar doların üzerinde ihracat söz konusu. Yaklaşık 400 milyon dolarlık süt ve 32 milyon dolarlık bal ihracatımız da mevcut. Türkiye genelinde sektörümüzün iştigal konusundaki ihracatın birim fiyatı ortalama 3,15 dolar. Ancak bizim Birliğimizin birim fiyatı 4,13 dolar civarında. Yani Türkiye genelinden daha iyi durumdayız. Ayrıca, Türkiye genelindeki ihracatın yüzde 45’i Ege İhracatçı Birliklerinden yapılıyor. Su ürünleri ihracatının yüzde 68’i Bölgemizden yapılıyor. Daha sürdürülebilir ve birim fiyatı yüksek ihracat yapmamız gerekiyor" dedi.

2025 yılı daha ağır ve zor bir yıl olacak

Başkan Girit, “Yumurta, süt tozunda ve tereyağında gibi ürünlerde uygulanan yasaklar ve kotalar bizi fazlasıyla etkiliyor. Finansal sorunlarımız var. Dövizin, enflasyonla paralel gitmesini talep ediyoruz. Bu noktada hem devlete hem de firmalara sorumluluk düşüyor. Sektörün nitelikli ihracat hedefi doğrultusunda ortak bir vizyonla hareket etmesi gerekiyor. Türkiye için 2025’te yüzde 2,7’lik bir büyüme beklense de bizim ihracat yaptığımız gelişmiş ülkelerde büyüme oranı sadece yüzde 1,8. Bu nedenle 2025 yılı daha ağır ve zor bir yıl olacak. Ülke algısını yükseltecek hamleler yapmalıyız, firmalarımız da bu paralelde hareket etmeli. ABD pazarına yönelik yürüttüğümüz TURQUALITY Projemiz 6’ıncı yılına giriyor. Japonya’ya yaptığımız ziyarette bir üniversiteyle anlaşma sağladık. Bu kapsamda Eylül ayından itibaren Türk yemeklerinin teorik ve pratik sunumları yapılacak. 2026 yılı sektör hedefimiz olan Türkiye geneli 4.3 milyar dolar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz olarak da 2 milyar dolar hedefimize adım adım ilerlemekteyiz.” diye konuştu.

Ödül almaya hak kazanan firmalar adına, Ege Orman Vakfına yapılan bağış ile toplam 500 adet fidan Manisa Yunt Dağı Mevkii’ne dikilerek, ihracatçılar adına bir hatıra korusu oluşturuldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerinin düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödül alan firmalar şunlar oldu;

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHR. BİRL. GENELİ İLK ÜÇ;

KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş.

GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş.

GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

AGROMEY GIDA VE YEM SAN.TİC.A.Ş

İLKNAK SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

ÖZSU BALIK A.Ş.

KOPUZMAR SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

DEFNE SU ÜRÜNLERİ A.Ş.

YAŞAR DIŞ TİC. A.Ş.

KANATLI SEKTÖRÜ

ABALIOĞLU LEZİTA A.Ş.

GEDİK TAVUKÇULUK A.Ş.

KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK A.Ş.

RDM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

İŞLEK GIDA LTD. ŞTİ.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

YAŞAR DIŞ TİC. A.Ş.

MURATBEY GIDA A.Ş.

REHA SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

KEMPO GIDA A.Ş.

GÜRSÜT BESİCİLİK A.Ş.

YUMURTA SEKTÖRÜ

OYTUN PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

EKTAV TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ.

GÜRES TAVUKÇULUK A.Ş.

PLURİTON HAYVANCILIK A.Ş.

IŞIK YUMURTA A.Ş.

BAL SEKTÖRÜ

MANAVLAR GIDA A.Ş.

KOZMOPOLİTAN GIDA A.Ş.

DOĞA ARI GIDA LTD.ŞTİ.

Vira Haber