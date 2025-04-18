WISTA Türkiye Talks 5 Mayıs’ta Deniz Müzesi’nde Düzenlenecek

“Denizlerimiz: Geçmişten Bugüne…” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, denizcilik sektörünün çevresel, tarihsel ve teknolojik dönüşümüne odaklanan üç ayrı oturum gerçekleştirilecek. Her biri kendi alanında önde gelen konuşmacıların yer alacağı bu paneller, denizcilik dünyasına ilgi duyan profesyonellere ve genç denizcilik çalışanlarına ilham verici bir içerik sunacak.

Etkinlik Programı

Tarih: 5 Mayıs 2025

Yer: Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı

Saat: 14:00 – 17:30

Oturum 1 | 14:00 – 15:15

Deniz Kirliliği ile Mücadele: Teknik, Hukuki ve Sigorta Perspektifleri

Konuşmacılar: Ünal Baylan, R. Ufuk Teker, Hakan Çendik, Semiha Öztürk, Av. Nazlı Selek

Kahve Arası | 15:15 – 15:30

Oturum 2 | 15:30 – 16:15

Türk Denizcilik Tarihi, Gelişimi ve Önemi

Konuşmacılar: Emekli Oramiral Metin Ataç, Prof. Dr. Havva Işık

Oturum 3 | 16:30 – 17:00

Yapay Zekâ ve Teknolojiyle Deniz İnsanlarının Yeni Fonksiyonları

Konuşmacı: Bahadır Tonguç (Supramar Denizcilik)

17:00 – İkram ve Kapanış

Katılım Bilgisi

Etkinlik ücretsizdir olmakla birlikte sınırlı kontenjan nedeniyle katılım için önceden kayıt gereklidir.

Kayıt ve bilgi için: [email protected]

Vira Haber