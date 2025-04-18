WISTA Türkiye Talks 5 Mayıs’ta Deniz Müzesi’nde Düzenlenecek
WISTA Türkiye, denizcilik sektörünün farklı alanlarından uzman isimleri bir araya getireceği yeni etkinliği “WISTA Türkiye Talks”u 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı’nda gerçekleştirecek.
“Denizlerimiz: Geçmişten Bugüne…” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, denizcilik sektörünün çevresel, tarihsel ve teknolojik dönüşümüne odaklanan üç ayrı oturum gerçekleştirilecek. Her biri kendi alanında önde gelen konuşmacıların yer alacağı bu paneller, denizcilik dünyasına ilgi duyan profesyonellere ve genç denizcilik çalışanlarına ilham verici bir içerik sunacak.
Etkinlik Programı
Tarih: 5 Mayıs 2025
Yer: Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı
Saat: 14:00 – 17:30
Oturum 1 | 14:00 – 15:15
Deniz Kirliliği ile Mücadele: Teknik, Hukuki ve Sigorta Perspektifleri
Konuşmacılar: Ünal Baylan, R. Ufuk Teker, Hakan Çendik, Semiha Öztürk, Av. Nazlı Selek
Kahve Arası | 15:15 – 15:30
Oturum 2 | 15:30 – 16:15
Türk Denizcilik Tarihi, Gelişimi ve Önemi
Konuşmacılar: Emekli Oramiral Metin Ataç, Prof. Dr. Havva Işık
Oturum 3 | 16:30 – 17:00
Yapay Zekâ ve Teknolojiyle Deniz İnsanlarının Yeni Fonksiyonları
Konuşmacı: Bahadır Tonguç (Supramar Denizcilik)
17:00 – İkram ve Kapanış
Katılım Bilgisi
Etkinlik ücretsizdir olmakla birlikte sınırlı kontenjan nedeniyle katılım için önceden kayıt gereklidir.
Kayıt ve bilgi için: [email protected]
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.