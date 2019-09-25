Balıkçı gemisinde yangın

Pyotr Zhitnikov adlı balık fabrikasına ait Rus bayraklı gemide Rusya'ya bağlı Güney Kuril Adaları açıklarında yangın çıktı.

Gemide mürettebat ve işçilerle birlikte 412 kişi bulunuyordu. Yangının balık ekipmanları bölümünde ambalaj kısmında çıktığı tahmin ediliyor.

Yangının ardından Pyotr Zhitnikov gemisindeki 412 kişiden 363'ü etraftaki balıkçı gemileri tarafından kurtarıldı. Kalan kişiler yangına müdahale etmek için gemide kaldı. Yangının söndürülmesinin ardından gemi, arama kurtarma römorkörleri ile tersaneye çekildi. Geminin yangın nedeniyle büyük hasar aldığı kaydedildi.

1989 yılında inşa edilen Pyotr Zhitnikov gemisi 179.03 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde...

Vira Haber