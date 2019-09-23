Karadeniz-Baltık arası suyolu

Kiev'de düzenlenen Yalta Avrupa Stratejisi (YES) forumunda konuşan Ukrayna Başbakanı Oleksiy Gonçaruk, “Biz çok iddialı bir altyapı projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz; bazıları şimdiden dile getirmeye başladı. Su yoluyla örneğin Baltık Denizi ile Karadeniz’i bağlamaya denemeliyiz. Bu kesinlikle yapılabilir. Belarus ve Polonya ile anlaşmamız gereken 40 su yolu (E-40) var. Bunun için yapıcı ilişkiler oluşturmak gerekiyor. Bunu şimdiden yapmaya başladık.” diye kaydetti.

Daha önce 2014 yılında Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Polonya, Belarus ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan sınır ötesi komisyonu oluşturulmuştu. Söz konusu komisyon Vistül, Batı Bug, Pripyat, Dnipro nehirlerinden geçen ve Baltık Denizi, Karadeniz’i bağlayan bir su yolu (E-40 projesi) oluşturma konusuyla ilgileniyor.

Vira Haber