İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Balıkçı Teknesinde 120 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkçı Teknesinde 120 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkçı Teknesinde 120 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halinde balıkçı teknesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı.

A+A-

Fethiye ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu. Balıkçı teknesi içinde yapılan kontrolde 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Vira Haber 

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.