Gözkayası Göleti'ne Sazan Yavruları Bırakıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gözkayası Göleti’ne yüzlerce yavru sazan bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde, bölgedeki su kaynaklarının ekosistemine katkıda bulunulması hedefleniyor.



Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma, su kaynaklarındaki balık varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak ve balıkçılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilirken, gölete bırakılan yavru sazanların, bölgedeki doğal yaşam döngüsüne uyum sağlaması ve popülasyonun devamlılığına katkıda bulunması bekleniyor. Yetkililer, projeyle birlikte su kaynaklarındaki biyoçeşitliliği artırmayı ve sürdürülebilir bir balıkçılık ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Vira Haber