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Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Bodrum İkiz Adalar açıklarında seyreden balıkçı teknesindeki vatandaş rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaş denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber 


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