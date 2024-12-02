İTÜ DEFAMED (YDO) İzmir Şubesi 30. Geleneksel Kış Toplantısı

Özlemle bir araya gelen mezun ve ailelerini Kuşadası Pine Bay Holiday Resort Hotel ağırladı. 23 Kasım 2024 tarihinde bir araya gelen mezunlar, aileleri ve denizci dostlarıyla keyifli vakit geçirdiler.

Toplantıya İTÜ DEFAMED (YDO) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker’in yanı sıra denizci sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

İTÜ DEFAMED (YDO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Cansever gecede yaptığı konuşmada şunları kaydetti; “Değerli mezunlarımız ve çok kıymetli denizci dostlarımız,

İTÜ DEFAMED İzmir Şubesi olarak düzenlediğimiz 30. Geleneksel Kış Toplantımıza, hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Dünya genelinde yaşanan pandemi ve üzücü İzmir depremi nedeniyle, son buluşmamız olan Kasım 2019’dan bu yana, maalesef bir araya gelemedik.

Bu tür organizasyonlarla, iyi ki bir aradayız duygusunu yaşadığımızı ve birbirimize olan özlemimizi giderdiğimizi düşünüyorum.

Bu vesile ile YDO ruhunun bizi bir araya getirdiği, birlikte olmaktan çok haz aldığımız ve 7 Aralık’ta okulumuzda gerçekleşecek olan Geleneksel Balık Günümüzü de hatırlatmak isterim.

Kıymetli denizciler ve denizci dostlar, köklü geçmişi, vermiş olduğu eğitim ve başarıları ile Türk Denizciliğine yön veren ve Türk bayrağını dünya denizciliğinde en üst noktalara taşıyan İTÜ denizcilik fakültesi namı diğer Yüksek Denizcilik okulunun, önce öğrencisi sonra da mezunu olmakla her zaman gurur duydum ve gurur duymaya devam edeceğim.

Bir araya geldiğimiz bu mutlu günden tam 3 yıl önce kıymetli büyüğümüz Beybabamız Altay Altuğ’u kaybettik. Kendisini saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Eminim o da bizi bir arada görmekten mutluluk duyuyordur.

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu vesileyle Başöğretmenimiz ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.

Bu yola çıkarken söylediğimiz ‘Birlikteysek güçlüyüz’ mottomuzu bir kez daha hatırlatıp, dostluk/kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bu buluşmaya katkısı olan bütün sponsorlarımıza ve geceye katılan tüm misafirlerimize teşekkür eder, keyifli bir gece geçirmenizi dilerim.”

Şube Yönetim Kurulu kış toplantı anısına, İzmir’de çıkan yangınlarda yok olan orman alanları konusunda hassasiyet göstererek, katılımcılar adına 296 adet fidan bağışında bulunduklarını da etkinlik sırasında müjdelediler. “Orman olmadan İzmir olmaz” sloganını destekleyen bu girişimle katılımcıların takdirini toplayan Şube Yönetim kurulu bir sonraki etkinlikte yeniden bir araya gelmek üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini sundular.

Vira Haber