Balıkçı teknesindeki 'yaş' oyununu nükleer fizikçiler ortaya çıkardı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, AA muhabirine, enstitü olarak lüminesans tarihlendirme yöntemini kullanarak "tarihlendirme" ile ilgili ihtiyaçlara çözüm ürettiklerini ifade etti.

Meriç, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuru köyünde, Ermenilere ait olduğu iddia edilen toplu mezarlardaki kemik gibi materyallere uyguladıkları lüminesans tarihlendirme yöntemiyle, mezarların Roma dönemine ait bir nevi aile mezarlığı olduğunu ortaya koyduklarını anımsattı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, AA muhabirine, enstitü olarak lüminesans tarihlendirme yöntemini kullanarak "tarihlendirme" ile ilgili ihtiyaçlara çözüm ürettiklerini ifade etti.

Meriç, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuru köyünde, Ermenilere ait olduğu iddia edilen toplu mezarlardaki kemik gibi materyallere uyguladıkları lüminesans tarihlendirme yöntemiyle, mezarların Roma dönemine ait bir nevi aile mezarlığı olduğunu ortaya koyduklarını anımsattı.

Adli birimlere rapor sunuldu

AÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Şahiner ise çalışmada kullanılan bilimsel yöntemle ilgili açıklama yaptı.

Geminin ilk üretildiği andaki omurgasından farklı örnekler alarak bunların ne kadar radyasyona maruz kaldığını hesapladıklarını anlatan Şahiner, "Yaptığımız hesaplamalarla, teknenin ruhsatı ile gerçek yaşının uyum sağlamadığını tespit etmiş olduk. Teknenin omurgasından aldığımız numunelerin analizi, teknenin ruhsatında yazan yaşın doğru olup olmadığını, çok yaşlı diye iddia edilen teknenin aslında genç ve eski tekne bileşenleriyle yapıldığını gösterdi. Hazırladığımız bilimsel raporu bu konunun çözülmesi için adli birimlere sunduk." bilgisini verdi.

Vira Haber