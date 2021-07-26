Begüm Doğulu'ya Yılın Girişimci Ödülü

Strong Medya tarafından Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye Lider Marka Ödülleri 2021” Töreni, İş, sanat ve cemiyet dünyasından geniş bir katılımla 13 Temmuz Salı gecesi, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Doğulu, törende yaptığı konuşmada şirketinin kuruluş aşamalarından bahsederek “1997 yılında 2000 Dolar sermaye ile iş hayatına başladım. Şuan Türkiye’de 7 ofisim var, ayrıca yurt dışında da Küba, İspanya, Malta ve Arnavutluk’ta ofislerimiz bulunmaktadır. Bu ödülü tüm değerli iş arkadaşlarım, yol arkadaşlarım adına alıyorum. Herkese teşekkür ederim.” dedi.

Vira Haber