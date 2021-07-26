Rotterdam Limanı'nda 4 ton kokain ele geçirildi

Hollanda’nın liman kenti Rotterdam’da, Kosta Rika’dan gelen bir gemide 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi. Rotterdam Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kosta Rika’dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi. Piyasa değeri 132 milyon avro olan kokainin, Lahey’deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.

Rotterdam Limanı'nda, geçen hafta Ekvador’dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.

Vira Haber