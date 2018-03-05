Balıkçı teknesine uyuşturucu operasyonu

Yunanistan sahil güvenlik birimleri düzenledikleri operasyonla 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi. Esrarın toplam değerinin yaklaşık 15 milyon Euro olduğu açıklandı...

Girit adasının güneyinde Akdeniz açıklarında yabancı ülke bandıralı bir balıkçı teknesine yapılan operasyonda yaklaşık 1,3 ton esrar ele geçirildi.

Tekne, adanın 60 deniz mili güneyinde kaçmaya çalışırken yakalandı. Suriye'den yola çıktığı söylenen teknenin hangi limana doğru gittiği ise belirtilmedi.

Fransız istihbaratının uyarısı üzerine yakalanan "Celine Star" isimli teknedeki esrarın toplam değerinin yaklaşık 15 milyon Euro olduğu açıklandı.

Üç gün boyunca planlanan operasyona Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi Frontex'e ait 4 sahil güvenlik botu ve 2 uçak katıldı. Tekne'nin kaptanı ve 4 mürettebatı gözaltına alındı.

Vira haber