MSC yeniden İzmir seferlerine başlıyor

İzmir Ticaret Odası'nın (İTO) uzun zamandır kruvaziyer turizm için yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Sektörün lider şirketlerinden MSC, daha önce söz verdiği gibi İzmir kruvaziyer seferlerini 2019 yılından itibaren başlatıyor.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in kruvaziyer turizmde yılda yaklaşık 500 bin yolcu ile zirveye ulaştığını ancak ardından ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalar ve terör olayları nedeniyle gemilerin rotalarını başka limanlara çevirdiğini söyledi. İzmir'in hiçbir terör olayı yaşanmayan son derece güvenli bir kent olmasına karşın yine de bundan etkilendiğini hatırlatan Demirtaş, "Çünkü tek bir limanın güvenli olması yetmiyor. Rota üzerindeki tüm limanların güvenli olması gerekiyor. İstemediğimiz bir gelişme olsa da bu bizi yolumuzdan döndürmedi. Israrla kruvaziyer şirketlerinin yöneticileri ile görüşme yapmaya, onlara kentimizin güvenli olduğunu anlatmaya devam ettik" dedi.

En son geçen yıl görüştükleri MSC CEO'su Gianni Onorato ve MSC Başkanı Pierfrancesco Vago'nun İzmir seferlerini 2019 yılında tekrar başlatma sözü verdiklerini hatırlatan Demirtaş, "MSC'nin yöneticileri verdikleri sözleri tuttu. MSC, 2019 yılında İzmir'e dönüyor. Önümüzdeki yılın Temmuz ayından itibaren MSC Lirica gemisi İzmir'e 3 sefer yapacak. Minimum bin 500, maksimum 2 bin 300 yolcu kapasiteli bu gemi 10 günlük rotasında Venedik'ten hareket ettikten sonra Bari, İzmir, Hayfa, Limassol, Kerkira, Split'i ziyaret edecek. Adriyatik ve Akdeniz'in önemli limanlarını birbirine bağlayan bu rotada İzmir'in de yer alması çok önemli. MSC, 2015 yılında sonlandırdığı İzmir seferlerini, 4 yıl aradan sonra yeniden başlatmış olacak. Nasıl sıfırdan kruvaziyer turizmi başlatmak için ısrarla çalıştıysak yıllar önce, gemi seferleri durunca da aynı ısrarla geri gelmeleri için çalışmaya devam ettik. Şimdi bu yoğun çalışmamızın ilk meyvelerini almaya başladık" diye konuştu.

"Çalışmaya devam"

Sektörün liderlerinden olan MSC'nin tekrar İzmir'i programına almasının bütün kruvaziyer sektörüne işaret olması açısından büyük önemi olduğunu belirten Demirtaş, bunun arkasının gelmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi. Demirtaş, şöyle konuştu: "ABD Miami-Fort Lauderdale kentinde şu anda sektörün önemli kruvaziyer fuarlarından biri düzenleniyor. Orada yine sektörün en önemli şirketlerinin yöneticileri ile görüşeceğiz. Bu görüşmeler öncesinde MSC'den gelen bu haber hem elimizi güçlendirdiği hem de bizi umutlandırdı. Şu anda 2018 yılı programları yapıldı. Bizim hedefimiz 2019 yılı programlarında yeniden İzmir'in yer almasını sağlamak. Miami'deki fuardan iyi haberler ile döneceğimize inanıyorum. Sadece kentimiz için değil Türkiye Kruvaziyer Platformu olarak 2012 yılından beri olduğunu gibi bölgemizin ve ülkemizin tüm limanlarını tanıtmaya devam edeceğiz. İzmir'den çıkan gemi turlarına uzak doğu ve ülkemiz hinterlandında olan ülkelerden yolcu kazandırma ve yaratıcı kara turları oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde şirketlerin yöneticilerini Türkiye'de büyük bir toplantı ile Kruvaziyer Platformunu oluşturan üyelerimizle bir araya getirmeyi planlıyoruz."

Vira Haber