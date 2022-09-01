Balıkçılar Av İçin Mavi Sulara Açıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona erecek olmasından dolayı balıkçıların denize açılıp ağlarını mavi sulara bırakacağını söyledi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 av sezonu için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Bülent Turan, Çanakkale’nin özel bir kent olmasının yanında aynı zamanda balıkçılık kenti olduğunu belirtti.

Bugün balıkçılar için düzenlenen törende bir araya geldiklerini ifade eden Turan, "Av yasaklarımız bu akşam itibarıyla bitiyor. Besmeleyi çekerek denize açılıyoruz. Çanakkale’miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye’nin ikinci uzun sahili olan güzel bir ilimiz. Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale’mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz var. Karabiga karidesimiz var. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale’mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık. Hem denizlerimizde hem de tatlı sularımızda balıkçılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Çiftçi ise 4,5 aydan bu yana istirahatte olduklarını, tekne ve ağlarının bakımlarını yaptıkları belirterek, “İnşallah hayırlısıyla iyi bir av sezonu bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber de şöyle konuştu:

"Bu gece yarısından itibaren inşallah ilk ağlarımızı denize atacağız. Bu yıl denizlerimizde muazzam bir balık var. Çok heyecanlıyız. İki yıldır müsilaj nedeniyle sezonlar sıkıntılı geçmişti ancak bu yıl denizlerimiz çok iyi görünüyor. Hep birlikte inşallah vatandaşlara daha ucuza balık yedirmeye çalışacağız."

Dua edilmesinin ardından denize açılan balıkçılar, av alanlarına giderek yasağın sona ereceği saati beklemeye başladı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batı Karadeniz

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasına saatler kala balıkçılar, denize açılacakları anı beklemeye başladı.

Akçakoca Limanı'nda balıkçılar için uğurlama programı düzenlendi.

Akçakoca Müftüsü Ahmet Kuru, bereketli bir sezon için dua etti.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can da sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkçılara bol palamut avlayacakları bir sezon dileyen Can, "İnşallah kazasız belasız bir sezon olur, sofralarda da bol bol palamut yeriz." dedi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ise hava şartlarından dolayı küçük teknelerin bu gece denize açılma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Programın tamamlanması sonrası balıkçılar av sezonun başlamasını beklemeye başladı.

İzmir

Avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende, ecdadın kanıyla, canıyla suladığı bu vatanın çok kıymetli olduğunu, bu toprakları vatan kılanların her türlü nimetiyle istifade edilmesini sağladığını ifade etti.

Deniz, toprak, orman gibi nimetlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Köşger, "Eğer imkanları en iyi şekilde değerlendiremiyorsak o zaman zengin toprakların fakir bekçileri olmaya devam ederiz. Balıkçıların yürüteceği faaliyet, balıkçılığın gelişmesi ve ülke geleceği açısından önem arz ediyor. Bu anlamda devletimiz, hükümetimiz balıkçılığı da her türlü destekliyor." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir'in 629 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, şehrin, balıkçılık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Daha önce şehirde bir tane bile balıkçı barınağı olmadığını ifade eden Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 proje arasında barınakların da bulunduğunu, bu tarihten itibaren İzmir'in balıkçı barınaklarını kazanmaya başladığını söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye Güzelbahçe'deki barınağa desteği nedeniyle teşekkür eden Kaya, "Ama aynı yaklaşımı Seferihisar'da göremedik. İnşallah Seferihisar Akarca'da da balıkçı barınağı yapma inadımızı sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise denizlerin korunmasının önemini vurgulayarak, koruma ve kaçak avcılıkla mücadele sayesinde denizlerin daha cömert olacağını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy birer konuşma yaparak av sezonunun bereketli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, denize bereket için çiçek bırakıldı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndaki 36 tekne, hazırlıklarının ardından siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.

Kocaeli

Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek, av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, denizin üzerinde rızık aramanın zorlu bir yolculuk olduğunu ifade ederek, balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.

Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından protokol tarafından tekne kaptanlarına Türk bayrağı verildi ve baklava ikram edildi.

Vatandaşların ve balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği törende havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı.

Kandıra Kefken Balıkçı Barınağında düzenlenen törende de dualar edilip kurban kesildi.

Törene Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil ve Kefken Liman Başkanı Yakup Koca katıldı.

Yalova

Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Yalova’da tören düzenlendi.

Armutlu ilçesindeki Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, balıkçıların sorunlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl müsilaj nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, ancak bu yıl alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sorun oluşmadığını hatırlatan Akyol, "Şimdi burada sizinle beraber 2022-2023 av sezonunu başlatıyoruz. Av sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah diyorum ve hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Yalova'da geçen yıl su ürünlerinden 280 milyon lira gelir elde edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da kentin balıkçılıkta kalbi konumunda bulunan Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda yeni av sezonunun başlangıcını yaptıklarını, balıkçıların bu geceden itibaren 7 buçuk aylık süreçte denizlerde rızıklarını arayacaklarını ifade etti.

Av sezonunda balıkçıların bereketli bir sezon geçirmelerini dileyen Parıldar, şöyle konuştu:

"Yalova'mız 123 kilometre kıyı şeridiyle Marmara Bölgesi'nin en güzel konumlarından birisine sahip. Ülkemiz denizlerinde 500 türe yakın balık bulunmakta ve bu türlerden yaklaşık 100'ünün ticari avcılığı yapılmakta. Su ürünleri sektöründe de yaklaşık 53 bin kişiye doğrudan, 500 kişiye de istihdam sağlanmakta. İlimizde ise kayıtlı olarak 156 balıkçı gemimiz bulunmakta ve 1168 ticari balıkçı kardeşimiz sektöre hizmet vermekte."

Parıldar 2021'de ildeki balıkçılar tarafından yaklaşık 14 bin ton su ürünleri çıkarıldığını, yaklaşık 280 milyon liraya yakın gelir elde edildiğini aktardı.

Geçen yıl 120 küçük balıkçıya 310 bin 600 lira destek verdiklerini de belirten Parıldar, 2022'de 115 balıkçıya yaklaşık 150 bin lira destek sağlandığına değindi.

Balıkçıların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerine, yerelde çözülemeyen sorunları bakanlık aracılığıyla çözmeye çalıştıklarına da dikkati çeken Parıldar, denizlerin kirletilmemesi ve av yasakları ile kurallarına uyulması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gözler palamut ve hamside

Program sonrası hazırlıklarını yapıp denizlere açılacakları saati beklemeye başlayan gemi kaptanları ve tayfalar da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi diledi.

Son hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan kaptanlardan Gökhan Pars, denizlerdeki verimin bol olmasını beklediklerini ancak yakıt gibi bazı sıkıntılarının olduğunu ifade etti.

Pars, "İnşallah bunlar devlet büyüklerimizin dikkatini çeker. Bir an evvel bunların düzene girmesini istiyoruz. Genelde balıkçı tekneleri önce Marmara ile başlıyor. Olmadıysa Karadeniz'e, bir grup Ege'ye gidiyor. Kısmet neyse onun peşinden koşuyor herkes. Rastgele ile devam edecek herkes inşallah." şeklinde konuştu.

Bu gece "Bismillah" deyip ilk ağları atacaklarını belirten gemi kaptanı Şükrü Gündoğan ise şöyle dedi:

"Palamut bol olacak gibi ama palamut da mücadele etmek, peşinden koşturmak istiyor. Mazot pahalı olduğundan dolayı mücadelemiz olacak. Hamsi daha verimli olabilir. Hayırlısıyla bismillah diyeceğiz. İnşallah balık bol olur vatandaşlarımız da rahatça yiyebilir. Biz de onu bekliyoruz. Mücadelemizi vereceğiz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte bir balıkçı gemisine giren Vali Muammer Erol ve AK Parti Milletvekili Akyol, kaptandan gemi ve gidecekleri bölgelerle ilgili bilgi aldı.

Törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Bursa

Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denize açılacak balıkçılar için Bursa'nın Mudanya ilçesinde program düzenlendi.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende balıkçılar için dua edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, denizlerdeki kirlenmeye ve denizlerin son yıllarda uğradığı zarara dikkat çekmek için dip temizliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Av sezonunun balıkçılar için hayırlı olması temennisinde bulunan Aygül, şunları söyledi:

"Üretimin aksamaması amacıyla barınakların temizlenmesi, balıkçı teknelerinin yenilenmesi, barınakların fiziki yetersizliklerinin giderilmesi, balıkçılarımızın eğitimi, halkın ilgisi ve bilgisine yönelik tarım çalışmaları yapılması için pek çok faaliyet yürütmekteyiz. Ayrıca ilimizde 18 adet su ürünleri kooperatifi ile birlikte Eskişehir, Bilecik ve Kütahya illerinin de dahil olacağı Su Ürünleri Avcılığı Üst Birliği'ni kurmuş bulunmaktayız. Eş zamanlı olarak 9 barınağımızda kıyı temizliği, dip temizliği gibi faaliyetlerimizi yaptık. Yine buradaki hayalet ağlarının temizlenmesi için de bazı çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki süreçte hem balıkçılarımızın dışarısının temizlendiği gibi içerisinin de temizlenmesi için çaba sarf ederek bu konuda hak ettiğimiz yere ulaşacağımızdan eminim."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise müsilaj konusunda hızlı ve etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bursa'nın tarımını, suyunu, ormanını korumak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çelik, "Geçtiğimiz sezonlarda hem pandemi şartları hem de müsilaj sebebiyle balıkçılarımızın zor günler geçirdiğine hepimiz şahidiz. Balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek ağlarını denizlerimize atacaklar. Bütün balıkçılarımıza bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Programa katılan protokole ve vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Ordu

Denizlerde av yasağının bu gece yarısı sona ermesi dolayısıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene balıkçılar aileleriyle geldi.

Burada konuşan Vali Tuncay Sonel, bu gece yarısından sonra ülke genelinde balık avlanma yasağının kalkacağını belirterek, "Bu sezonun hem Ordulu balıkçılarımıza hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ekmeğini denizden kazanan tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Vali Sonel, "İlimiz Ordu bu sene hem balda bereketli bir sezon, hem de fındıkta verimli bir sene geçiriyor. Maşallah bahçelerimiz dolu dolu. Temennimiz ve Rabbimizden duamız inşallah balıkta da böyle bereketli bir sezon geçiririz. Allah tüm balıkçı kardeşlerimizin nasibini açık eylesin." diye konuştu.

Ordu'da yaklaşık 7 bin kişinin balıkçılık sektöründe olduğunu aktaran Vali Sonel, "Bu sayede hem iş sağlanıyor, hem de aş sağlanıyor. Bunun yanında balıkçılıkta ihracat da sağlanıyor. Bu sayede ülkemiz döviz de kazanıyor. Ordu'da sadece balıkçılıktan 700 milyon lira bir gelir var. Biz bu gelirin inşallah daha da artmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Balıkçılar palamuttan umutlu

Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu ise, bu sezon özellikle palamuttan yana umutlu olduklarını belirterek, "Geçen sezon çok az palamut oldu. Bu sezon son 30-40 yılın en bol palamut sezonunu bekliyoruz." dedi.

Palamut bolluğunun yılbaşına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Mollaoğlu, vatandaşların ucuza palamut yiyebileceğinin altını çizdi.

Vatandaşlara balık tüketmelerini de öneren Mollaoğlu, balığın sağlık için pek çok faydalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından balıkçılar denize açılırken, bu sırada kıyıda bekleyen bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile ilçe protokolü katıldı.

Tekirdağ

Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2022-2023 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bol ve bereketli bir av sezonu temennisinde bulundu.

Albayrak, bu yıl balıkçıların yüzünün gülmesini ümit ettiklerini ifade ederek, "Yaptığımız çalışmalarla artık denizimiz daha temiz. Denizde balık sayımız artıyor. Bu sene balıkçılarımız için bol avcılık yaptıkları bir yıl olacak. Vatandaşlarımızın da bu sene bol balık yiyeceğini umuyoruz." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da hayırlı bir sezon diledi.

Pehlivanoğlu, geceden itibaren balıkçıların ekmek mücadelesine başlayacaklarını dile getirerek, "İnşallah Allah'ın izniyle sabah limana bol palamutla dönmek istiyoruz. " diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da heyecanla denize açılacaklarını, balıkçıların yüzünün güldüğü bir sezon olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçı tekneleri Marmara Denizi'ne açıldı.

Balıkçılar yasağın bitiminin ardından ağ atarak gece boyunca avlanacak.

Samsun

Samsun'da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği gece yarısından sonra "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Sezon açılışı öncesi Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende gazetecilere konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olmasını diledi.

Av yasaklarının sürdürülebilir balıkçılık açısından çok önem arz ettiğini dile getiren Sağlam, "Balıkçılarımıza teşekkür ediyorum, bu yasak dönemine uydukları için. Samsun biliyorsunuz Karadeniz Bölgesi'nde 210 kilometre sahil kesimi olan bir ilimiz. Mevcut Türkiye'deki avcılığın yaklaşık yüzde 75'i Karadeniz'de yapılmakta. Dolayısıyla Samsun'da 2021 yılına baktığımızda Türkiye genelinde 350 bin ton gibi bir avcılık yapılmış. Bunun 42 bin 800 tonu sadece Samsun ilimizde yapılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Samsun'da çaça, hamsi, palamut, çinekop gibi balıkların avlandığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz çaça balığı daha çok endüstriyel bir balıktır, daha çok balık yetiştiriciliğinde balık yemi, balık unu, balık yağı gibi ürünler için fabrikalarımıza satış yapılmakta. Dolayısıyla burada hem 42 bin 800 ton avcılıktan, aynı zamanda 10 bin 800 ton da yetiştiricilikten balığımız var. Başta bu yetiştirdiğimiz ve avcılıktan almış olduğumuz balıkları Avrupa Birliği başta olmak üzere Japonya, Kore, Çin'e ihracatını yapıyoruz. Toplam baktığımızda 30 ila 35 milyon dolar arası Samsunumuza bir girdi sağlanmakta.

Denizlerimizde toplam 496 teknemiz var, iç sularımıza baktığımızda da 121 teknemiz var, 172 tanesi bu teknelerimizin 12 metrenin üzerindeki teknelerimiz. Türkiye'deki sıralamamıza baktığımızda avcılığın en çok yapıldığı yer Samsun olarak görülüyor, yetiştiricilikte de Türkiye'de beşinci sıradayız. 2022-2023 sezonunda balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum."

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç ise bu yıl hava şartlarının çok iyi gitmesinden dolayı bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi. Malkoç, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz biraz sıcak ama 15 ila 20 gün sonra bu düzelir. Denizde balık bol, bizden başka bunu kimse tutmayacak. Denizde balık var, sezonun iyi geçeceğine inanıyorum. Palamut, hamsi, istavrit ve çinekop olacak bu sene. Çaça zaten bu yörenin kendi balığı. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."

Açıklamaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi. Balıkçılar yasağın sona ereceği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açılacak.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, balıkçılar ve davetliler katıldı.