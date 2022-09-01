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Hat-San Tersanesi'nden Bir Yüzer Havuz Daha

Hat-San Tersanesi'nden Bir Yüzer Havuz Daha

Hat-San Tersanesi Baltık bölgesinin en büyük tersanelerinden biri olan BLRT Grupp ile yeni bir yüzer havuz inşası için anlaşmaya vardı.

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Hat-San Tersanesi Baltık bölgesinin en büyük tersanelerinden biri olan BLRT Grupp ile yeni bir yüzer havuz inşası için anlaşmaya vardı. 

Yeni yüzer havuz 10.000 ton kaldırma kapasitesine, 180 metre tam boya ve 30 metre iç genişliğe sahip olacak. Tamamen kendi dizaynı ve Hat-San klasiklerinden olan HS10 Tip yüzer havuz, eksi 20 C hava sıcaklığında çalışabilmesiyle Kuzey Avrupa’da fark yaratacak. Yatırımlarına hızla devam eden Hat-San Tersanesi, yeni yüzer havuzu 2024 yılı içinde bitirmeyi planlıyor.

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