Balıkçılar Karadeniz'deki Hamsi Bereketini Görüntüledi
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.
A+A-
Balıkçılar, gece saatlerinde, fırtına öncesi avladıkları hamsiyle çevredeki limanlara demirledi. Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyen ancak palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, yaşanan hamsi bereketiyle sevinç yaşadı.
Avlanan tonlarca hamsi, tezgahlara ulaştırılmak üzere bölgedeki limanlardan nakledildi.
Balıkçılar, hamsi bolluğunu cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.
Vira Haber
Bu haber toplam 39 defa okunmuştur
Etiketler : Balıkçılar, Karadeniz, Hamsi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.