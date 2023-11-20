Fethiye Açıklarında 66 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Fethiye, Göçmen, Yunanistan
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