Balıkçılar palamutu mumla arıyor

İri palamutların yerini çingene palamutları alırken balıkçılar, palamut sezonun bittiğini ifade etti. Tezgahlarda iri palamutlar geçtiğimiz hafta tanesi 10 TL’den satılırken şimdi ise 3 tane küçük palamut 20 TL’den müşteriye sunuluyor.

Bereketli bir palamut sezonu geçirdiklerini belirten Fatsalı balıkçılardan Taner Mert Ergün, "Palamut bu dönemde artık az çıkıyor ve boyutları da küçüldü. Tezgahlarımızda istavrit, çinekop ve hamsi bolluğu yaşanıyor. Yerli hamsi de çıkmaya başladı. Palamudun normalde 20 ile 25 gün arasında mevsimi olurken bu yıl yaklaşık 3 ay palamut bolluğu yaşandı. Balıkçılar sevindi ve iyi para kazandı” dedi.

Palamudun artık az çıktığını belirten balıkçı Selahattin Babiloğlu, “Şimdi çinekop yeme zamanı. En uygun balık tezgahlarda çinekop ve lezzeti ise tartışmasız süper. Palamudu artık raflara kaldırdık. Geçen yıl 35 TL’den sattığımız çinekopu bu yıl vatandaş 15 TL’den sofralarına götürüyor” diye konuştu.

Balıkçı Yusuf Aktaş ise "İri palamutlar kayboldu ve yerini çingene palamutları aldı. Artık ufak palamutlar satıyoruz. Sezonu bittiği için palamudu daha satamıyoruz. İri palamut az çıkıyor ve tanesi 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Çingene palamudunun 5 tanesini geçtiğimiz hafta 10 TL’ye satarken, şimdi 3 tanesini 20 TL’ye satıyoruz. İşlerimiz hareketli ve güzel. Vatandaş balığı seviyor ve sofralarında balık yiyor” açıklamasında bulundu.

Vira Haber