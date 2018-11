Prof. Dr. Odabaşı’nı sevgi ve saygıyla anıyoruz

Denizcilik sektöründe yaptığı çalışmalar ve atılımlarla adı hiç unutulmayacaklar listesinde yer alan Dünyaca ünlü bir gemi inşa mühendisi olan Prof. Dr. Yücel Odabaşı’nı ölümünün 9. Yılında özlemle anıyoruz. Odabaşı, hala MİLGEM gibi, Türkiye’nin Beyaz Liste’ye yükselmesinde yaptığı çalışmalar gibi, Türk Loydu’nda yaptığı çalışmalar gibi birçok konuda adı saygıyla anılıyor. Vira Yayın Gurubu olarak bizim içinse anıları hiç unutulmayacak, kalbimizdeki yerini her zaman koruyacak.

Dünyaca ünlü bir gemi inşa mühendisi olan Prof. Dr. Yücel Odabaşı, uzun yıllar Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Prof. Dr. Yücel Odabaşı, İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapıyordu. Vira Dergisi Yayın Kurulu Üyesi de olan Odabaşı’nı 9 Kasım 2009 yılında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu kaybettik. Yeri hiçbir zaman dolmayacak sevgili hocamızı rahmetle anıyoruz. Işıklar içinde uyu…

Odabaşı anısına kolokyum düzenleniyor

Öte yandan merhum Odabaşı’nın anısına iki yılda bir düzenlenen kolokyumların 3.cüsü bu yıl 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Odabaşı anısına bu yıl 3. kez düzenlenecek kolokyumun teması “Pervane Kavitasyonu ve Etkileri Konusunda Gelişmeler: Deneysel ve Hesaplamalı Tahmin Yöntemleri” olup (Progress in Propeller Cavitation and its Consequences: Experimental and Computational Methods for Predictions) programda yurtdışından davet edilen konusunun uzmanı üç bilim insanı, Prof.Moustafa Abdel-Maksoud (Hamburg Teknoloji Üniversitesi, Almanya), Prof. Paul Brandner (Tasmanya Üniversitesi, Avustralya) ve Prof. Yin Lu Young (Michigan Üniversitesi, ABD)davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Davetli konuşmaların yanı sıra 5 yurtiçi 12 yurtdışı olmak üzere toplam 17 bildiri sunulacak. Konu ile ilgili uzman bilim insanlarıyla ülkemizdeki araştırmacıların bir araya gelmesini ve bilgi paylaşımını amaçlayan bu etkinlik denizcilik endüstrisinden 9 kurum/şirket tarafından destekleniyor.

Bu arada kolokyum sırasında yakın bir zamanda tamamlanarak hizmete girecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Kavitasyon Tüneli (İTÜ-CAT) hakkında da bir tanıtım sunumu yapılacak.

Prof. Dr. Yücel Odabaşı Kimdir?

Yücel Odabaşı, Kuleli Askeri Lisesinde okuduktan sonra 1967 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl Gemi İnşaatı 1. Kürsüsü’ne asistan olarak giren Odabaşı, "Gemi pervanelerinde kullanılan profillerin kat halindeki sıfır kaldırma açısının tayini" konulu çalışmasıyla doktora unvanını aldı.

İskoçya'nın Strathclyde Üniversitesi’ne misafir öğretim üyesi olarak giden Yücel Odabaşı, Delft Teknik Üniversitesinde "Research Fellow" olarak gemi hareketlerinde "Nonlineerlik" üzerinde araştırmalar yaptı. "Senior Research" unvanı alan Odabaşı, burada "gemilerin enine stabiletisi" üzerine çalışma yapan grubun liderliğini yürüttü. İzin süresinin sona ermesi üzerine 1974 yılından İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki görevine geri dönen ve daha sonra bu görevinden istifa ederek, Strathclyde Üniversitesi’ndeki araştırma görevine devam eden Odabaşı, 1975 yılında "British Sheap Research Asociation’da Hidrodinamik Şefi olarak görev aldı.

Prof Dr. Odabaşı, Türkiye'de gemi klaslama ve sertifikalaması olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da sertifikalama yapan Türk Loydu Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Yücel Odabaşı, Türk Loydu Vakfı Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Türk Denizcilik sektörüne hizmet etmeye devam etti. Kendisi Britanya ve ABD’de de önemli görevlerde bulunmuştu, ancak bu görevler askeri gizlilik kapsamına girdiğinden belirtilememiştir.

Vira Haber