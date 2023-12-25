Balıkçılar Pazarı Yeni Yerinde Vatandaşları Bekliyor

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ciddi hasar gören Malatya’da esnafların ve vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerden sonra şehrin ticari kalbinin attığı şehir merkezindeki esnafların sorunları Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir çözüme kavuşturuluyor.

Yıkılan eski adliye binası kapalı otoparkında Malatyalılara hizmet vermeye başlayan balıkçı esnafı müşterilerini beklemeye koyuldu. Yeni yerin kendilerine tahsisi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden balıkçı esnaflarından Hüseyin Acer, “6 Şubat depreminde iş yerimiz yıkıldı, Malatya’mız terk etmedim, yeninden müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyorum. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Balık sezonunda fiyatların uygun olduğunu da söyleyen Acer, Karadeniz somon kilosu 170 TL, hamsi 120 TL. Tüm Malatyalıları yeni yerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Murat Hasçelik ise, “Balıkçı esnafı olarak müşterileriniz bekliyoruz. Taze balıklarımız her zaman mevcuttur. Deprem sonrası yeniden tezgâhlarımız açık yine bir arayayız emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vira Haber