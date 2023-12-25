İMEAK DTO Meclis Özel Toplantısı Yapıldı

Oda Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılışında, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.



Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada Şehit askerilerimizi anarak, denizcilik sektörü hakkında bilgi sundu.

'Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde hain bölücü teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 12 evladımızı, kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdik. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu hainlere gereken cezayı misliyle vereceği konusunda en ufak tereddüdümüz yoktur. Yüce Allah’tan, ülkemizin dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerimizi her türlü saldırıdan korumasını niyaz ediyorum. Allah, kahraman askerlerimizi ve ordumuzu her daim muzaffer eylesin.

Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ın Odamızı ziyareti vesilesiyle Özel Meclis toplantımızı düzenliyoruz.

Sayın Bakanımız, iş dünyamızın yakından tanıdığı bir isim. Bakanlık görevine atanana kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyeliği yaptı, İstanbul Ticaret Odası Ekonomi Danışma Kurulunda uzun süre önemli katkılarda bulundu. İktisadi Kalkınma Vakfı’ndan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ne birçok iş dünyası meslek örgütü deneyimiyle, reel sektör içinde üstlendiği üst düzey görevlerle engin bir müktesebata sahip, teori ile pratiği bir araya getiren önemli değerlerimizden bir tanesi…

Meclis toplantılarımızda ağırladığımız konuklarımıza denizcilik sektörünün Türkiye için neden vazgeçilmez bir sektör olduğunu anlatmaya gayret ediyorum.

'Dünya ticaretinin yaklaşık %85’i deniz taşımacılığı ile yapılırken, Türkiye’nin dış ticaret yüklerinin yaklaşık %87’si deniz yolu ile taşınmaktadır.'

Deniz taşımacılığı, dünya ticaretinin ve küresel ekonominin can damarı, omurgasıdır. Deniz taşımacılığı olmadan, kıtalararası ticaret, hammaddelerin nakliyesi ve uygun fiyatlı gıda ve mamul malların ithalatı/ihracatı kesinlikle mümkün olamazdı. Dünya ticaretinin yaklaşık %85’i deniz taşımacılığı ile yapılırken, Türkiye’nin dış ticaret yüklerinin yaklaşık %87’si deniz yolu ile taşınmaktadır. 2023 yılında global ticaretin 24 trilyon doları, deniz yoluyla taşınan yük miktarının 12.3 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Denizcilik sektörü, her yıl yaklaşık 2 milyar ton ham petrol, 1,5 milyar ton demir cevheri ve 500 milyon ton tahıl ve 1,8 milyar ton konteyner yükü taşımaktadır.

Deniz yolu taşımacılığı ve ticaretinin aksamaya uğraması halinde yaratabileceği sıkıntıları yakın dönemde yaşadığımız; pandemi sonrası ortaya çıkan konteyner krizi, Ever Given isimli konteyner gemisinin Süveyş Kanalında karaya oturması, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş neticesinde yaşanan tahıl krizi, son olarak da Kızıldeniz’deki güvenlik sorunu nedeniyle birçok seferin askıya alınması ve Babu'l Mendeb Boğazı’ndan geçiş rotasının devre dışı bırakılmasında gördük. Tüm bu olaylar taşıma ve sigorta ücretlerinde artışa ve ekonomik kayıplara yol açarken, deniz ulaştırma yollarının açık bir şekilde idamesi ve kullanılmasının küresel çaptaki önemini ortaya koymuştur.

Ülkemizde özellikle son 20 yılda sağlanan reform ve istikrar adımlarıyla denizcilik sektörümüz gurur verici başarılara yelken açmış, uluslararası camiada yer edinmiş, karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükselmiştir.

Tüm bunların sonucunda hamdolsun; göreve başladığım 2018 yılından bu yana birçok konuşmamda, yazılı basın röportajlarında ortaya koyduğum 30 milyon DWT olan Türk sahipli taşımacılık filomuzun, 50 milyon DWT çıkması hedefine Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında ulaşmanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla Türk denizciliğinin taşıma kapasitesi 50,3 milyon DWT ile dünyanın en büyük filosunu kontrol eden ülkeler sıralamasında 12. sıraya yükselmiştir.

Peki bu hedef yeterli midir? Türk denizciliğinin son yıllarda geldiği noktadan gurur duyuyoruz ama önümüzde alınacak daha uzun bir yol bulunduğunu bilmemiz gerekiyor.

Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim en önemli hususlardan bir tanesi de küresel ısınma ve iklim değişikliği tehlikesi ve beraberinde getirilmek istenen uygulamalardır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), “Revize IMO 2023 Sera Gazı Stratejisi” kabul edilmiştir. Bu strateji, gemilerin enerji verimliliğini artırmayı, alternatif yakıtlara geçişi teşvik etmeyi ve gemilerin karbon emisyonlarını azaltmak için yeni teknolojiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği (AB), 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren denizcilik sektörünü Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) dahil etme kararı almıştır.

Birçok ülke ve firma tarafından, denizcilik sektöründeki yeşil dönüşümü desteklemek için yeni politikalar ve yatırımlar açıklanmıştır. Ülkemiz tarafından da 2053 yılı net sıfır emisyona ulaşmak üzere hedef olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda IMO’nun 2023 yılında kabul ettiği stratejinin uygulanmasıyla birlikte, gemilerin enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların hız kazanması beklenmektedir. Bu çalışmalar, gemilerin güverte ekipmanları, makineleri ve gövde tasarımında yeni teknolojilerin geliştirilmesini içermesi öngörülmektedir.

Yeni bir Türkiye yüzyılına başladığımız şu günlerde milli gelir içinde denizciliğin katkısını en az 2 katına çıkartmak, dünya denizciliğinden daha fazla pay almak, ülke olarak dünya denizciliğinde lider 10 ülke içinde yer almak, gemi inşası, filo yönetimi ve liman hizmetleri gibi alanlarda teknolojik gelişmelere yatırım yapmaya devam etmek yeni hedeflerimiz olmalıdır.

Bunun için Denizcilik sektörünün desteklenip geliştirilmesi, deniz ticaret filomuzun rekabet gücünün mutlaka artırılması gerekmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, zatıâlinizin koordinasyonu ve desteği ile yeni atılımlar yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyor, her alanda desteğinizi bekliyoruz.' dedi.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclise hitaben yaptığı konuşmanın ardından, Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Meclis Başkanlık Divanı’na geçerek üyelerin sorunlarını dinledi, istişarede bulundu, sorunların çözümü noktasında toplantıya katılan Genel Müdürlerine görev tevdi etti.

Vira Haber