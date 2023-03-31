Balıkçılar Sezondan Memnun

Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan av sezonuyla birlikte balıkçılar, palamut, hamsi ve istavrit bolluğu yaşadı. Sinop Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Vira Haber