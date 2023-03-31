Balıkçılar Sezondan Memnun
Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun.
A+A-
Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan av sezonuyla birlikte balıkçılar, palamut, hamsi ve istavrit bolluğu yaşadı. Sinop Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.
Vira Haber
Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler : balıkçılık, sinop
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.