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Balıkçılar Sezondan Memnun

Balıkçılar Sezondan Memnun

Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun.

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Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan av sezonuyla birlikte balıkçılar, palamut, hamsi ve istavrit bolluğu yaşadı. Sinop Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

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Vira Haber

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