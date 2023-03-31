Sular Altında Kalan İlçedeki Hayvanlar Botla Kurtarıldı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin artmasıyla büyük bölümü su altında kalan eski ilçe merkezindeki sahipsiz kedi ve köpekler, botla bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.

Yusufeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle su altında kalan yerleşim yeri ve köylerdeki sahipsiz hayvanlar için belediye ve Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma Derneğince (HAYDİKO) çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Baraj suyu altında kalan bölgede hayvan olup olmadığına yönelik kontrollerin dron ile havadan, bot ve kano ile de sudan yapıldığına işaret edilen açıklamada, mahsur kaldığı tespit edilen hayvanların bulundukları yerden alınarak güvenli yere nakledildiği vurgulandı.

Açıklamada Belediye Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Akıllı'nın şu ifadelerine de yer verildi:

"Son zamanlarda dışarıdan getirilerek eski ilçe merkezine bırakılan sahipsiz hayvanlar nedeniyle bölgedeki sokak hayvanları sayısı arttı. HAYDİKO ile yaptığımız protokol sonrasında çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Eski ilçe merkezimizde bulunan tüm canları HAYDİKO ekipleri ile birlikte bölgeden alarak yeni yaşam alanlarına naklettik. Ayrıca şu anda baraj suları ile kapanan bölgedeki binalarda mahsur kalan sokak canlı olup olmadığını kontrol ediyor, herhangi bir canlı tespit edersek onu kaldığı yerden alarak güvenli bölgeye ulaştırıyoruz."

Vira Haber