Balıkçılar, Tekneleri Alabora Olmasın Diye Mücadele Verdiler

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısı Hatay’da akşam saatlerinde yoğun rüzgar etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken balıkçı barınağında bulunan 3 tekne fırtınanın etkisiyle battı. Dev dalgalardan teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı. Balıkçı Fatih Deriali, batan teknesini çekiciyle bağlayarak kurtarmaya çalıştı. Fırtınanın etkisini sabah saatlerine kadar hissetmesi bekleniyor.

"Barınakta gördüğünüz gibi kaç tane tekne battı, bizimki de battı"



Vira Haber