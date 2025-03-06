Lions Sailing Cup’ta 70’e Yakın Yelkenci “Çocuklar İçin” Yarışacak

'Çoçuklar İçin Yarışıyoruz' sloganıyla yapılacak yarıştan elde edilecek gelir, dezavantajlı çocukların eğitimine ve deniz sporlarıyla buluşmalarına destek olacak.

Lions Sailing Cup Yelken Yarışı, Lions ve Marmara Yelken Kulübü tarafından düzenleniyor. Dezavantajlı çocukların eğitimine destek olmak amacıyla yapılacak olan Lions Sailing Cup, bu yıl 24 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek. Yarış, “Boğazda Efsanevi Yarış” sloganıyla yelken tutkunlarını bir araya getirecek. Yelkenciler, Asya ile Avrupa kıtaları arasında uzanan 30 kilometrelik parkurda mücadele edecek. 70’i aşkın yelkenlinin katılacağı yarıştan elde edilen gelir dezavantajlı çocukların eğitimine destek için kullanılacak.

Lions Sailing Cup Yelken Yarışı, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla eş güdümlü olarak çocuklara ve gençlere yönelik deniz sporları tesisleri geliştirmek, dar gelirli çocukların da deniz sporları yapmalarına, denizi severek, ileride yetkin birer denizci olmalarına olanak sağlamak amacıyla düzenleniyor. Öte yandan Türkiye’de Para- Yelken’de dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü gibi derecelere sahip olan fiziksel engelli yelkencilerin sayılarının arttırılması amaçlanıyor.

Lisanslı yelkenciler 15 Mayıs, amatör yelkenciler için ise Mart sonuna kadar başvuru yapabilecek. Yelken Takımları için başvuruların devam ettiğini hatırlatan Lions Federasyon Başkanı İlknur Yılmaz, “Bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Boğazı yelkenciler için çok nadide bir yer. Lions olarak boğazı dünyaya tanıtmaktan, çocukları denizle buluşturmaktan ve denizciliğin geliştirilmesi için çaba göstermekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Vira Haber