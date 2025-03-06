Tamer Kıran, B20 Güney Afrika Başlangıç Toplantılarına Katılmak Üzere Cape Town'a Gitti

Tamer Kıran program kapsamında T.C. Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç’i ziyaret etti. Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel’in de katıldığı görüşmede, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki potansiyel ticari ve ekonomik iş birliği alanları değerlendirildi.

B20 Güney Afrika Düzenleme Komitesi Üyeleri Cas Coovidia, Khulekani Mathe ve Antonhy Costa’yı ziyaret eden Tamer Kıran, ayrıca B20 eş Başkanları Mxolisi Mgojo ve Nonkululeko Nyembezi ile bir araya geldi.

Business 20 (B20), G20 üyesi ülkelerden iş liderlerini bir araya getiren en etkili G20 Katılım Gruplarından birisi… B20, şirketlerin ve ticari kuruluşların acil küresel ekonomik ve ticari konulara ilişkin bakış açılarını ifade etmeleri için bir platform sağlayarak, iş dünyasının sesinin uluslararası ekonomik yönetiminin en üst seviyelerinde duyulmasını sağlıyor.

Vira Haber