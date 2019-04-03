Balıkçılar teknelerini limana çekmeye başladı

Batı Karadeniz'de balıkçılar, sezonun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekerek "erken paydos" dedi.

Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yaşanan olumsuz hava şartları ve balığın bölgeyi terk etmesi sonucu teknelerini limana demirleyerek bakıma aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, sezonun sonuna gelindiğini söyledi.

Balıkçıların kıyı balıkçılığına hazırlanmak için teknelerini bakıma aldığını belirten Karakaş, "Son dönemlerde bölgede yaşanan fırtınalar da balıkçıların denize açılmasına fırsat vermedi. Önümüzde sert rüzgarlar görülüyor ve denize çıkılamayacak. Ayın 15'ine kadar belki birkaç balıkçımız denize açılır fakat artık sezonun sonuna gelindi." diye konuştu.

Sezonu kazasız belasız atlattıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti: "Artık tezgahlarda kültür balıkları, yani tatlı su balıkları yerini almaya başladı. Şu anda tezgahta bulunan 10 balıktan 7'si kültür, 3'ü deniz balığı. Şu anda bölgemizde deniz avcılığı durmuş durumda. Hava şartları bize erken paydos ettirdi. Önümüzdeki birkaç gün daha sert rüzgar görülüyor. Balıkçılık sektörü hava şartlarına bağlıdır. Sezonun bitmesine 13 gün kaldı, geriye kalan zaman zarfında da avcılık olacağını düşünmüyoruz."

Ordulu balıkçılar, teknelerini limana çektiler

1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle palamut avından çok memnun olduklarını belirtti.

Bol bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Fatsalı Balıkçılardan Osman Aydın, "Balık çeşitlerini Karadeniz'de ve Marmara'da avladık. Bereketli bir sezon geçti. Palamut avını fazlasıyla yaptık. Hamsi de iyi sayılır. Eski yıllara göre hamsi avından da memnun olduk" dedi.

Ordulu balıkçılar olarak bu yıl bereketli bir av sezonu geçirdiklerini ifade eden balıkçı teknesi sahibi Mustafa Mollaoğlu, "Ordu'yu Karadeniz'de temsil eden balıkçılarız. Yöremiz hamsinin bol olduğu yer. Ünye, Fatsa ve Bolaman koylarında hamsileri avlamak için çok sayıda balıkçı bölgemize geliyor. Memleketimizi terk etmedik, burada bir çok tayfaya iş ve AŞ veriyoruz. 50 ile 60 arası tayfa ile denize açıldık. 7 aydır denizde avımızı yaptık. Fatsa limanındayız, gemilerimizin bakımlarını gerçekleştiriyoruz. İyi ve bol bir sezon oldu. Son 15 yılın palamutunu avladık. Hamsimiz ise bu yıl zengin yiyeceği oldu. Palamut bol olunca hamsi az çıktı. Bu yıl istavrit de istediğimiz gibi olunca hamsinin açığını çıkardı. İstavriti fakirin sofrasında gönderdik hamsinin yerine. 15'inde av yasağı başlıyor, bizler ara sıra çıkıyoruz denize. Nisan ayının 15'inde orkinos balığı avcılığı için kura çekilecek, ağlarımızı hazırlıyoruz ve kura bize çıktığı takdirde orkinos avına gideceğiz tayfamızla. Türkiye'nin en lezzetli balığı hamsi Karadeniz'de çıkıyor. Palamudun Karadeniz'de bol olması hamsinin az olmasına neden oldu. Umduğumuzu genel olarak bulduk, çok mutluyuz. Türkiye'nin her tarafına gönderdik tuttuğumuz balıkları. 1,5 kiloya yakın palamut balığı tuttuk ve tezgahlarda çok ucuza satıldı bu balıklar" diye konuştu.

Palamutun bol olduğu bir sezonu geçirdiklerini söyleyen balıkçı Şükrü Şatıroğlu ise "Palamut avından çok memnun olduk. Vatandaşlarımız bol tüketimini yaptılar. Mezgit, barbun, istavrit ve hamside avlanan balıkların başında geldi. Hamsi avının az olması bizleri çok memnun etmedi. Palamut ile hamsi denizlerimizde ters orantılı olduğu için denizden adeta palamut fışkırdı. Hamsiden bu yıl beklentimiz fazlaydı. Sezon hamsi haricinde güzel geçti" şeklinde konuştu.

2018-2019 sezonun hamsi avı açısından iyi geçmediğini söyleyen Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Eftal Mutlu, "Karadeniz'de av baskısı çok fazla ve hamsi türünün her geçen yıl azaldığını görmekteyiz. Biz balıkçılar olarak Gürcistan ve Abhazya'da avlanmalar yaptık ancak yılbaşına kadar olan Tuna bölgesinden bizim tarafa gelen hamsilerde bir üreme olduğu için bu hamsileri avladık. Balıkçılar bu yıl iyi para kazandılar. Yılbaşından sonra da istavrit avı başladı. İstavritte bir sıkıntımız var. Tüm Karadeniz'e komşu ülkelere sınır istavrit boyu 11-12 santimetre iken ülkemizde 13 santimetre. Bu durumumuzu Tarım ve Orman Bakanlığındaki ilgili yetkililere ilettik. Balıklar göç balıkları. Bizden geçen Gürcistan'a, oradan geçen Rusya'ya ya kadar gidiyor. Onların avladıkları balığı bizler Türkiye'de avlayamıyoruz. Bu yıl güzel bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

Vira Haber