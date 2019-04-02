Hamile balinayı da plastik öldürdü

Veterinerler, kıyıya vuran 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

Çevreyi tek kullanımlık plastiğe karşı koruyacak ilk ülkelerden biri olacakları sözünü veren İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor" diye yazdı.

Vira Haber