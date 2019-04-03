The Maritime House’a yoğun ilgi

The Maritime House, bünyesindeki Esko Marine, Alpha Marine ve Nexus Maritime ile uluslararası 15 temsilcisiyle dün kapılarını açan 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı’nda yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

Dün Tuzla Viaport Marina'da Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, Gemi Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Başkanı Murat Kıran, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, UBM Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, sektör temsilcileri ve profesyonellerinin katıldığı resmi açılış töreni ile kapılarını açan 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı yoğun ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın yer aldığı fuar verilen seminerlerle de katılımcılar bilgilendiriliyor. 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarında bünyesindeki Esko Marine, Alpha Marine ve Nexus Maritime gibi firmalar bulunan The Maritime House’un gemi şeklindeki standı yoğun ilgi görüyor. The Maritime House standında, Kanada, Amerika, İngiltere, Yunanistan, Çin, Güney Afrika, Danimarka ve Finlandiyalı, ACO, İnsatech, Norsepower, Cernaval Group Shipyards, Jointtop, Sealine Group, Sea Brakes, Ferodo Marine, Condor Brakes, gibi 10 firmanın temsilcileri de bulunuyor.

The Maritime House kurucu ortaklarından Adem Kocadağ, “Şu anda kendi ekibimiz hariç yaklaşık 15 arkadaşımız temsilcisi olduğumuz firmaların ürünlerini Türk armatörüne, tersanesine tanıtmak için bulunuyorlar. Katılımçok iyi. Yoğun ilgiden de oldukça memnunuz’’ açıklamasını yaptı.

The Maritime House’nin hedefinin Türk armatör ve tersanelerine ulaşmak olduğunu kaydeden Kocadağ, “Zaten The Maritime House olarak temsilci firma olduğumuz için Çin’e, Rusya’ya bir şey satma derdimiz yok. Önemli olan Türk armatörü bizi gelsin görsün. Ürün kalitemizi, hizmet kalitemizi görsün. Son yıllarda müşteri portföyümüzü genişleterek çok büyük aşama kaydettik. Biz ürünlerimizi, hizmetlerimizi kalabalık diye uğraşmıyoruz. Bizim için esas olan kalite. Ortalamanın üstünde bir kalitemiz var. Ürünlerde, hizmetlerde, bir ismimiz var, bunu hiçbir zaman, hiçbir ürünle hiçbir firmayla lekelemek istemiyoruz. Onun için titiz davranıyoruz. Yani bizim temsil ettiğimiz diğer tüm firmaların hepsi sektöründe lider ve iddialı. En kaliteli sistemler. Bunu müşterilere anlatabildiğimiz sürece de başarılı olacağız. Ve o ürünlerin Türk müşterisine gitmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Bu yılki fuarı geçmiş yıllardaki fuarlara nazaran çok daha profesyonelce bulan Kocadağ ‘’Yapılan, seminer, kokteyl gibi etkinlikler oldukça olumlu. Dolu dolu bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Biz dünyanın birçok yerinde denizcilikle ilgili fuarlara katılıyoruz ve fuarımızın dünya standartlarında olduğunu belirtebiliriz” diyerek memnuniyetini belirtti.

Vira Haber