Balıkçılar "Vira Bismillah" Diyerek Denize Açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, balıkçılar için bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.

Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Belediye olarak balık avı sezonunun açılış törenimizi geleneksel hale getirdik. Küresel salgın, müsilaj sorunu, ekonomik kriz ve artan işletme maliyetleri ile zorluklar yaşayan balıkçı esnafımızın yanında olduk. Balıkçı esnafımıza malzeme, tamir ve bakım malzemesi desteği sağladık. Büyük ve modern su ürünleri toptancı halimizi hizmete açtık. Bugün de güzel bir törenle balıkçılarımızı denize uğurluyoruz."

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl balıkçıların yüzünün hamsi ile güleceğini umduklarını dile getirdi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların hasretle yeni sezonu beklediğini belirterek, "Bütün hazırlıklar tamamlandı ve denize ağ atmak için yasağın sona ermesini bekledik. İnşallah bol balık umuduyla sezonu açıyoruz. Bu sezon inşallah kıyıya bol balıkla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Balıkçı İdris Şeremet ise bol balık avlanan bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Samsun

Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve bazı protokol üyeleri horon tepti.

Vali Tavlı, gazetecilere, tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Türkiye'de yıllık 350-400 bin ton yıllık balıkçılık yapıldığını belirterek, "2022 yılında 64 bin ton ile Samsun balık avcılığında birinci sırada. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda palamudun çok fazla olmadığı hamsi, mezgit ve çaçanın bulunduğu bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç da hayırlı ve bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi.

Balıkçılar yasağın sona ereceği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.

Vira Haber