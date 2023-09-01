Royal Wagenborg, Filosuna Yeni Bir Römorkör Daha Ekledi.

Adı 'Waterland' olarak değiştirilen römorkör, geçtiğimiz yıl UZMAR'dan satın alınan kardeş gemisi 'Waterlines' ile birlikte, 80 tonluk çekme gücüyle şu anda on römorkörden oluşan Wagenborg Towage filosundaki en büyük römorkör olma özelliğini taşıyor.

'Waterland', 2020 yılında UZMAR Tersanesi tarafından inşa edilmiş ve ‘Anka 6’ adıyla İstanbul Ambarlı Limanı'nda hizmet vermek üzere UZMAR Filosu'na teslim edilmişti. 32 metre boyundaki römorkör, özel olarak dizayn edilmiş modern tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve yüksek performansıyla en zorlu hava koşullarında dahi her tipte gemiye hizmet verebiliyor. Operasyonel esnekliği sayesinde römorkör, liman ve terminal operasyonları, eskort operasyonları, yangınla mücadelede ve offshore operasyonlarında kullanılacak.

Wagenborg, son bir yıl içerisinde UZMAR Tersanesi’nden satın aldığı ikinci römorkör olan 'Waterland' ile Kuzeybatı Avrupa'daki römorkaj hizmetleri pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kocaeli Serbest Bölgesi’nde bulunan modern tersanesinde inşa ettiği iki yüzün üzerinde römorkör ve özel tip deniz aracını bugüne kadar 6 kıtada 25 ülkeye ihraç eden UZMAR Tersanesi, alanında dünya lideri tersaneler arasında yer alıyor.

Vira Haber