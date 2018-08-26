Balıkçılar yeni sezona hazır

Denizlerde yeni av sezonu 1 Eylül’de başlıyor. Onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan Egeli balıkçılar ‘Vira bismillah’ diyerek demirli oldukları limanlardan yeniden mavi sulara açılacakları günü dört gözle bekliyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, 15 Nisan’da denizlerdeki av yasağının başlamasıyla Egeli balıkçıların teknelerini limana çektiklerini, yaklaşan sezon öncesi ise balıkçıların teknelerini ve ağlarını yenileyerek bu süreyi hazırlıkla geçirdiklerini söyledi. Egeli balıkçıların geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdiğini belirten Çakan, “Bu sene de denizlerimizin durumu iyi görünüyor. Karadeniz’de çok güzel palamut, Marmara’da hamsi, Ege’de ise sardalya ve kolyoz bol miktarda var. İnşallah iyi bir sezon yaşayacağız, halkımızın bol miktarda balık tüketmesini sağlayacağız. Ülkemizin bu sıkıntılı sürecinde en büyük katkıyı biz balıkçılar yapacağız. Daha çok çalışacağız” dedi. Çakan, sektörde yaşanan sorunları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye aktardıklarını belirterek sorunların çözümü konusunda büyük destek aldıklarını sözlerine ekledi.

AĞLAR YENİLENDİ

İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Yapıcı da irili ufaklı Ege’deki bin 710 teknenin 1 Eylül’de halat çözerek denize açılacağını, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi. Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Sedat Özbalık, yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Özbalık, “Ağlarımızı yeniledik, teknelerimiz boyadık, bakımlarını yaptık, çürüyen yerleri değiştirdik. İnsanların daha sağlıklı balık yemeleri için buz makinelerini yeniledik. Jeneratörler yenilendi. Denize çıkmadan durumu kestirmek pek mümkün değil ama bereketli görünüyor” ifadelerini kulandı.

LİMAN PROBLEMİ VAR

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Saim Kopuz ise yeni sezonun bereketli olmasını dileyerek, sektörün sorunlarının çözümü noktasında yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Egeli balıkçıların liman problemi yaşadığını anlatan Kopuz, “Denize çıkıyoruz, balık tutuyoruz bunları boşaltacak limanlarımız yok. Balığı boşaltmak için 3-4 saat yol gidiyoruz mazot yakıyoruz” diye konuştu. Kopuz, orkinos balığının Türkiye içinde tüketilmesi için kota verilmesini de talep etti.

Vira Haber