Alman donanmasının hali perişan

Dergide yayınlanan makalede, Alman donanmasının finansman yetersizliği ve kötü planlama nedeniyle şimdiden asli görevlerini yerine getirecek durumda olmadığı ileri sürüldü. Sorunun sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklanmadığını savunan haberde, Alman Deniz Kuvvetleri'nin tüm kademelerinde sıkıntı yaşandığı aktarıldı.

'DENİZALTILAR KULLANILAMAZ DURUMDA'

"Alman donanması, 212U tipinden 6 adet denizaltıya sahip, ancak bunlardan hiçbiri kullanılabilecek durumda değil, fakat buna rağmen Almanya benzer denizaltıları tüm dünyaya satıyor. Alman basını bu durumu yedek parça yetersizliğine bağlıyor, fakat bu, AB'nin en zengin ülkesi için çok tuhaf bir durum" denilen haberde, Alman Deniz Kuvvetleri'ndeki uçakların durumu da eleştirildi.

'İKİNCİ EL UÇAK BAKIMI YAPILAMIYOR'

2005'te Almanya'nın Hollanda'dan NATO ülkelerinin kullanımdan kaldırmaya başladığı ikinci el P-3C uçakları satın almayı kararlaştırdığı dikkat çekilen makalede, ancak Bundeswehr'in (Alman Silahlı Kuvvetleri) ikinci el araçların bakımını yapabilecek durumda bile olmadığı ve bazı uzmanlara göre Hollanda'dan satın alınan uçaklardan hiçbirinin savaşa hazır durumda olmadığı kaydedildi.

'GEMİLERİN DE ÖZELLİKLERİ YETERSİZ'

Gemi filosunun biraz daha iyi durumda olduğu, ancak burada da bir takım sorunların yaşandığı, savaş gemilerinin kullanım özelliklerinin yetersiz olduğu ve gemilerin sıklıkla arıza çıkardığı sıralandı.

'1941'DE HEZİMETE UĞRAYAN DONANMA GİBİ'

Alman donanmasının şimdiki durumunun, 1941'de Müttefikler'in yeni silahlarıyla karşı karşıya kalan ve başarılı bir şekilde direnemeyen Hitler Almanyası donanmasının durumuna çok benzediği de öne sürüldü.

VON DER LEYEN'E 'ÖRTBAS' SUÇLAMASI

Daha önce Alman Bild gazetesi, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in askeri araçların arızalarını gizlemek ve ‘istatistikleri süslemekle' suçlandığını yazmıştı. Gazeteye göre geçen yıl Alman denizaltılarından hiçbiri kullanılabilecek durumda değildi, fırkateynlerin ve tankların yarısından bile azı, savaş helikopterlerininse sadece 3'te biri kullanılır durumdaydı.

Vira Haber