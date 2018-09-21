Balıkçılara ‘0’ KDV’li akaryakıt için kanun teklifi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, balıkçılık sektörünün en önemli harcama kalemi olan mazotta KDV'nin tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. TBMM'ye verdiği kanun teklifinin genel gerekçe bölümünde devletin balıkçılık sektörüne katkı amacıyla ÖTV'siz mazot kararına rağmen bugün gelinen noktada bir litre mazotun pompa fiyatlarıyla aynı seviyeye geldiğine dikkat çeken Enginyurt, şu bilgilere yer verdi:

"Bilindiği üzere balıkçı teknelerine ÖTV'siz mazot verilmektedir. 2017 yılı Eylül ayında bir litre mazotu 1,9 liradan alan balıkçı tekneleri sürekli yapılan zamlar ÖTV'den karşılandığı için 2018 yılı Eylül ayında 5,3 liradan mazot almaktadır. Litresi 5,3 lira olan mazottan 80 kuruş KDV alınmaktadır. Balıkçı teknelerine KDV'siz mazot verilmesine yönelik kanun teklifimizin kabulü durumunda balıkçı teknelerine 4 lira 50 kuruştan mazot verilecektir.

Türkiye genelinde 15 bin büyük 3 bin 500 küçük olmak üzere tekneyle balıkçılık yapılmaktadır. Büyük teknelerde ortalama 50 kişi istihdam edilmekte olup yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Akaryakıtta meydana gelen büyük zamlar, zamların ÖTV'ye yansıtılması durumunda mazot fiyatları neredeyse pompa fiyatlarıyla eşitlenmiştir. Bu durumda balıkçıların maliyetlerinde büyük artışlar olmaktadır. Maliyetlerin yükselmesi vatandaşların ucuz balık temin etme ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Hem balıkçı esnafının hem vatandaşın kazanabilmesi için balıkçılıkta KDV'nin yüzde 0'a indirilmesi yerinde olacaktır."

Vira Haber