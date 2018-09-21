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Hayalet denizaltı 677 proje Kronstadt gün yüzüne çıktı

Hayalet denizaltı 677 proje Kronstadt gün yüzüne çıktı

Rusya hayalet denizaltının üstündeki örtüyü kaldırdı. Rusya  hayalet denizaltı 677 proje Kronstadt'ı suya indirdi. Yıllardır tüm dünya tarafından merak edilen gizemli denizaltı, dün St. Petersburg'da gün ışığına çıktı.

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Rus ordusu, gizli tutulan hayalet denizaltı 677 proje Kronstadt'ı suya indirdi. Törende papazlar denizaltıyı kutsadı.

Dördüncü nesil nükleer olmayan denizaltının uzunluğu 68 metre. 677 proje Kronstadt, havadan bağımsız anaerobik motora sahip ilk Rus denizaltısı. Dizel elektrikli Lada tipi 677'nin en önemli özelliği, havadan bağımsız anaerobik motoru.

Denizaltı, kullanılan teknolojiyle yüzeye çıkmadan 45 gün boyunca su altında kalabilecek. 677 proje Kronstadt, aralarında Kalibr füzelerinin de bulunduğu 18 farklı torpido ateşleyebiliyor.

Denizaltı, suyun altında saatte maksimum 39 kilometre hıza ulaşabiliyor. Su altında denizaltı gövdesinin hareket halindeki taşırdığı suyun hacmi ise, 2 bin 650 ton. 677'nin su yüzeyindeki ağırlığı ise, 1750 ton.

35 mürettebatı olan denizaltının yapımına 2005 yılına başlandı. Finansal kriz nedeniyle bir dönem proje dursa da denizaltıya 2013'te kaldığı yerden devam edildi.

İngiliz basını, Rusya'nın yeni silahını İngiltere'nin HMS Artful denizaltısıyla karşılaştırdı. 90 gün boyunca su altında kalabilen HMS Artful'un uzunluğu 97 metre, 55 kilometre hıza çıkabiliyor.

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Vira Haber

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